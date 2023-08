Ucraina: presidente serbo, se riconoscesse il Kosovo perderebbe tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconoscendo l'indipendenza del Kosovo, l'Ucraina perderebbe in un giorno tutto ciò che aveva nelle proprie mani. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic ieri sera nel discorso alla nazione tenuto insieme alla premier Ana Brnabic. Rispondendo alle dichiarazioni del parlamentare ucraino, Oleksandr Merezhko, secondo cui ci sono deputati a Kiev che "sostengono il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo" e che forse "dovrebbe essere aperto un ufficio di collegamento a Pristina", Vucic ha detto che l'Ucraina è "un Paese amico con cui la Serbia non ha mai avuto conflitti, e spera che non ne avrà". "Ho incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e penso che sia molto più saggio e intelligente di Merezhko. Se l'Ucraina riconoscesse l'indipendenza del Kosovo, in un giorno perderebbe tutto ciò che aveva nelle proprie mani", ha affermato il presidente serbo. (Seb)