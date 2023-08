© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha dichiarato di aver accettato le dimissioni del ministro della Difesa Armend Mehaj. "Su richiesta del ministro della Difesa, Armend Mehaj, ho accettato le sue dimissioni. La sua richiesta di essere sollevato dall'incarico deriva da motivi familiari. Ho ringraziato il ministro Mehaj per il suo ininterrotto lavoro, il notevole contributo, la regolare collaborazione e il suo impegno esemplare dal primo giorno di servizio", ha dichiarato Kurti aggiungendo di aver nominato Ejup Maqedonci nuovo ministro della Difesa. "Ho nominato Ejup Maqedonci come nuovo ministro della Difesa, con il quale abbiamo collaborato in altre funzioni. Auguro al ministro Maqedonci un lavoro di successo per l'avanzamento della difesa e della sicurezza e per l'ulteriore sviluppo del nostro esercito", ha concluso Kurti. (Alt)