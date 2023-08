Serbia: Vucic, non abbiamo rinunciato a sessione Consiglio sicurezza Onu sul Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non ha abbandonato l'iniziativa per chiedere la convocazione di una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Kosovo. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic ospite in una trasmissione alla televisione "Happy". "Alcuni hanno detto che ci siamo arresi all'iniziativa e invece non l'abbiamo fatto", ha sottolineato Vucic in risposta alla dichiarazione di pochi giorni fa del partito dei Dveri che chiedeva se la leadership governativa avesse rinunciato alla questione. "Stiamo valutando qual è il momento migliore per avviarla e lo faremo. La domanda è cosa ne guadagneremo", ha detto il presidente serbo. Il capo dello Stato ha quindi sottolineato che qualsiasi cosa facesse riguardo alle sanzioni contro la Russia "sarebbe interpretata male" nel Paese. "Se avessi introdotto sanzioni contro la Russia, avrebbero detto che è una mossa antipatriottica. Fino ad allora sono colpevole di non averlo fatto", ha sottolineato Vucic, il quale ha in seguito aggiunto che "l'Ucraina è amica della Serbia e non ha riconosciuto il Kosovo". Il presidente serbo ha quindi annunciato che "lo stipendio medio in Serbia supererà i 1.000 euro e le pensioni i 450 euro nel 2025". "Cambieremo completamente il volto del Paese in quattro anni", ha detto Vucic, sottolineando che la Serbia ha finanze pubbliche "organizzate e buone", così come che il Paese "non ha problemi di liquidità". (Seb)