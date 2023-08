Mar Nero: marina romena invia nave ed elicottero dopo esplosione vicino a Costinesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La marina militare della Romania ha inviato una nave e un elicottero verso la città costiera di Costinesti, a seguito di un’esplosione che si è verificata oggi nell’area del porto, che si affaccia sul Mar Nero. Lo riporta l’agenzia di stampa “Rbc”. Secondo quanto ha riferito la marina romena, le cause della deflagrazione, che ha provocato lievi danni al molo, non sono ancora state accertate e sono in corso le indagini in merito a una possibile esplosione di una mina in mare. (Kiu)