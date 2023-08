Bardonecchia: Coldiretti, serve manutenzione delle foreste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte al moltiplicarsi di eventi climatici estremi e' necessario dimostra aprire una nuova stagione di manutenzione forestale con il coinvolgimento delle aziende agricole". E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento al drammatico evento alluvionale avvenuto a Bardonecchia. "Occorrono interventi che - conclude la Coldiretti - valorizzano il ruolo delle aziende agricole forestali e degli allevatori che presidiano gli alpeggi per garantire una maggiore resistenza dei territori agli eventi che sempre più sono caratterizzati da forti rovesci che non trovano una montagna in grado di assorbire e drenare le grandi quantità d'acqua cadute". (Rin)