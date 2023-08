Siria-Algeria: ministro Interno e ambasciatore a Damasco discutono rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Siria, generale Mohammad al Rahmoun, ha avuto un colloquio con l'ambasciatore d'Algeria a Damasco, Kamel Bouchama, per discutere del rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa governativa siriana "Sana", secondo cui il ministro Al Rahmoun ha sottolineato "i profondi legami storici che uniscono i due Paesi fratelli e l'importanza di conservarli e svilupparli in vari campi al fine di affrontare e superare le sfide attuali". Il ministro ha poi espresso gratitudine e apprezzamento per "la leadership algerina e il suo popolo in quanto hanno sostenuto la Siria sia durante la lotta contro il terrorismo, sia nel corso della tragedia del terremoto" che ha colpito il Paese lo scorso febbraio. Infine, l'ambasciatore algerino ha ribadito il suo impegno nel promuovere e potenziare i legami tra i due Paesi nel miglior interesse per i "popoli fratelli", dimostrandosi fiducioso sul fatto che il popolo siriano possa "superare le difficoltà attuali nonostante le sfide". (Res)