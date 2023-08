Libia: mandato di arresto per comandante milizia che controlla impianti petroliferi a Zawiya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pubblico ministero della Libia ha emesso un mandato d'arresto per favoreggiamento del contrabbando di carburante contro il comandante della milizia, dal nome Compagnia di sostegno, che gestisce la sicurezza di diversi impianti petroliferi di Zawiya, 35 chilometri a ovest di Tripoli. Lo ha riferito lo stesso ufficio del procuratore generale sul suo profilo ufficiale Facebook, precisando che sono in corso le indagini per accertare il coinvolgimento di personalità integrate nel sistema politico ed economico libico, inclusa la società Zawiya Oil Refining Company, nel contrabbando di carburante e in altre attività contrarie alla legge. L’emissione del mandato d'arresto, inoltre, è giunta a seguito di un incontro tra il procuratore generale, il presidente della National Oil Corporation, i comandanti della Regione militare della costa occidentale e della 52esima brigata di fanteria. (Lit)