Libia: Compagnia trasporti marittimi ferma dopo sequestro dirigente

- La Compagnia libica dei trasporti marittimi (Gnmtc) ha annunciato la sospensione delle proprie attività per protestare contro il sequestro dell'amministratore delegato, Khaled al Tawati. E' quanto si legge in una nota stampa della Compagnia. Al Tawati è stato sequestrato domenica, 13 agosto, mentre stava rincasando. Dopo aver denunciato l'accaduto, la società ha affermato di aspettarsi "la risposta del governo e dei servizi di sicurezza, ma non c'è stata risposta da parte del governo e finora nulla è stato saputo di Tawati". (Lit)