Romania: ministero Salute, atto normativo su vaccinazione non prevede obbligatorietà

- L’atto normativo sulla vaccinazione in Romania non prevede l’obbligatorietà. Lo riferisce il ministero della Salute romeno attraverso un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa “Agerpres”. Il dicastero, rendendo noto l’inizio delle valutazioni del governo sulla bozza che include la strategia nazionale sulla vaccinazione per i prossimi anni, ha specificato che le norme “arrivano a fornire un accesso equo alla vaccinazione per chiunque, in qualsiasi momento e a qualsiasi età, ma non prevedono alcuna disposizione in merito all'obbligatorietà”. Secondo quanto reso noto dal ministero romeno, tra le priorità della strategia nazionale sanitaria vi è la formazione di specialisti per un’informazione “corretta e completa” ai cittadini sui vantaggi dei vaccini. (Rob)