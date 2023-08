Roma: Prefetto, sequestro arsenale conferma la presenza dello Stato sui territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a margine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta in Prefettura a Roma, "ho espresso sentita riconoscenza al Comandante provinciale dei carabinieri di Roma, il Generale Marco Pecci, per l'operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo che nel corso dei servizi perlustrativi di controllo del territorio hanno rinvenuto e sequestrato un arsenale con armi comuni da sparo e da guerra, alcune con matricola abrasa e altre risultate rubate nonchè silenziatori, caricatori e circa 200 proiettili". Con queste parole conteenute in una nota, il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha voluto esprimere sincera gratitudine per quanto posto in essere dai carabinieri nell'ambito dei servizi di controllo del territorio assicurati dalle Forze dell'Ordine in tutta l'area metropolitana della Capitale. "Il valore dell'operazione - si legge nella nota - è meritevole di plauso poiché conferma la costante presenza dello Stato sul territorio, attraverso mirati servizi di prevenzione che, grazie alla loro efficace pianificazione, spesso consentono scongiurare, come in questo caso, l'imminente commissione di efferati delitti". (Com)