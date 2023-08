Polonia: tra i temi del referendum del 15 ottobre anche barriera a confine con Bielorussia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì scorso Pis ha presentato gli altri tre quesiti del referendum che sarà sottoposto agli elettori polacchi in contemporanea alle elezioni parlamentari. Il primo recita: “Sei a favore della vendita delle aziende statali?”. Il secondo quesito chiede invece: “Sei a favore dell’innalzamento dell’età pensionabile che oggi è di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini?”. Il terzo quesito, il cui tema ha originato l’idea della consultazione referendaria, chiede: “Sei a favore dell'accoglienza di migliaia di immigrati clandestini dal Medio Oriente e dall'Africa secondo un meccanismo di ricollocamento forzoso voluto dalla burocrazia europea?”. (Vap)