Energia: Tunisia, deficit commerciale in crescita del 5 per cento a fine giugno 2023 (2)

- Nel mese di giugno 2023, è stato registrato un calo dei prezzi del petrolio Brent di oltre 49 dollari rispetto allo stesso periodo del 2022. Nello stesso periodo, il dinaro tunisino ha registrato una svalutazione rispetto al dollaro americano, la principale valuta utilizzata per le transazioni energetiche, del 3 per cento tra fine giugno 2022 e fine giugno 2023. I prezzi del gas sono risaliti a partire da gennaio 2021 dopo aver toccato il loro punto più basso (in termini di dollari) nel dicembre 2020. In seguito, la traiettoria della curva è stata invertita, mantenendo un andamento generalmente al ribasso fino a settembre. È tuttavia significativo evidenziare che si è verificato un ulteriore declino a partire da gennaio 2023. (Tut)