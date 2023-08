Bardonecchia: Cirio, firmata richiesta di stato di emergenza per danni ingenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho firmato la richiesta di stato di emergenza per l'evento che ha colpito Bardonecchia la scorsa notte, destinata alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, al ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e al capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. Lo ha annunciato in una nota stampa il presidente del Piemonte Alberto Cirio. “Per fortuna non ci sono state vittime, ma dai sopralluoghi di oggi emergono ingenti danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici, in particolare alla caserma della Polizia di Stato resa completamente inagibile, su edifici privati e veicoli", ha concluso. (Rpi)