I fatti del giorno – Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: indipendentisti baschi Eh Bildu pronti a sostenere socialisti per presidenza Congresso - Il leader del Partito socialista spagnolo Pedro Sanchez sta cercando di formare la maggioranza parlamentare necessaria per ottenere la presidenza del Congresso in vista del 17 agosto e dovrebbe poter contare sull'appoggio dei baschi di Eh Bildu. Sanchez attende la decisione di Uniti per la Catalogna (JxCat), la cui direzione si riunirà proprio giovedì mattina per decidere quale posizione assumere. Sanchez e i socialisti hanno bisogno, oltre a JxCat, del voto positivo della piattaforma Sumar, di Sinistra repubblicana di Catalogna, dei baschi di Eh Bildu, del Partito nazionalista basco e del Blocco nazionalista galiziano. Stando a quanto riferisce il quotidiano “El Mundo”, gli indipendentisti baschi di Eh Bildu stanno incalzando i “colleghi” catalani, affermando che è necessario fare blocco intorno ai socialisti. La portavoce dei separatisti baschi al Congresso, Mertxe Aizpurua, nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato: “Siamo tutti necessari”. "Non ci saranno problemi e sono convinta che raggiungeremo un accordo" prima del voto decisivo di giovedì, "ne sono assolutamente sicura", ha detto Aizpurua. (segue) (Res)