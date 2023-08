I fatti del giorno – Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paesi Bassi: Schreinemacher sarà la prima ministra ad andare in congedo di maternità - La ministra del Commercio estero dei Paesi Bassi, Liesje Schreinemacher, andrà in congedo di maternità dopo l’annuncio della sua gravidanza. Lo ha dichiarato al quotidiano “De Telegraaf”. Sarà la prima volta nella storia politica del Paese in cui una ministra andrà in congedo di maternità. Schreinemacher, 40 anni, sta pianificando di prendersi “un paio di mesi” intorno alla fine dell’anno, dopo le elezioni parlamentari che si terranno a novembre. “Se vogliamo rendere i ruoli politici e di leadership una scelta attraente per le giovani donne dobbiamo assicurarci che sia possibile e normale", ha detto Schreinemacher, “come dovrebbe essere possibile anche per i giovani padri”. La ministra ha detto che il suo ritorno o meno alla guida del ministero dipenderà dal tempo necessario alla formazione di un nuovo governo dopo il voto. (segue) (Res)