I fatti del giorno – Europa (3)

- Francia: l'allarme bomba sulla Torre Eiffel è giunto dal controverso sito “Jeuxvideo.com” - È giunta dal noto portale web “Jeuxvideo.com” l’allarme bomba che ha portato sabato scorso all’evacuazione per ben due volte della Torre Eiffel, a Parigi. Pharos, la piattaforma che allerta le autorità in caso di minacce online, ha reso noto che le due false minacce relative alla presenza di un ordigno sono state pubblicate su “Jeuxvideo.com”, un sito frequentato soprattutto da ragazzi fra i 16 e i 25 anni, e da “Moncommissariat.fr”, portale che fa riferimento all'indirizzo ufficiale del ministero dell'Interno, “Masecurite.interieur.gouv.fr”. Sabato alle 11:11 è stato pubblicato un post intitolato "C'è una bomba alla Torre Eiffel" da un utente noto come “uz48eus”. "Non chiedetemi come lo so, quello che è certo è che l'area intorno alla Torre Eiffel deve essere evacuata il più rapidamente possibile", ha scritto l’utente che poi ha aperto altri due posti simili in due minuti. I tre post verranno eliminati da chi si occupa della moderazione del sito alle 11:16, 11:24 e poi alle 11:35 dopo aver ricevuto poche risposte. Jeuxvideo.com, il forum più attivo in Francia, è anche il più controverso ed è salito alla ribalta nel 2017 dopo una campagna di cyberbullismo ai danni della giornalista Nadia Daam. Per quanto riguarda l'allarme bomba, è stata aperta un'inchiesta su "minacce di reati contro la persona e divulgazione di informazioni false al fine di creare la convinzione che si stia per compiere o sia stato commesso un danno pericoloso per le persone". L'autore rischia sino a due anni di carcere e una multa di 30 mila euro. (segue) (Res)