I fatti del giorno – Europa (5)

- Ucraina: sindaco Kiev riceve ministro Finanze tedesco Lindner, focus su fornitura armi - Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha ricevuto oggi a Kiev il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner, in visita in Ucraina. Lo ha riferito su Telegram lo stesso Klitschko, spiegando che l’incontro è stato incentrato sulla fornitura delle armi di cui ha bisogno il Paese. “Abbiamo discusso dell’ulteriore sostegno alla lotta dell’Ucraina contro l’aggressore russo, in particolare dell’assistenza finanziaria e della fornitura delle armi”, ha scritto il primo cittadino di Kiev. "Abbiamo bisogno di sistemi di difesa aerea e di armi a lungo raggio. Contiamo sulla comprensione della situazione da parte dei nostri partner", ha aggiunto Klitschko. Lindner, da parte sua, ha assicurato “che la Germania continuerà a sostenere l'Ucraina poiché è convinta che il compito del mondo civile sia fare di tutto per garantire che vinca la guerra”. “Altrimenti, la minaccia dell'aggressore russo incomberà su tutto d'Europa per lungo tempo", ha sottolineato il ministro tedesco. (Res)