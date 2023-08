I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: ministero Cultura, proiezione film "Barbie" vietato per presunta violazione morale - L'Algeria ha vietato la proiezione del film statunitense "Barbie" per una presunta "violazione della morale", a circa tre settimane dalla sua uscita nelle sale. Lo ha reso noto il sito di informazione algerino "24 hdz", secondo cui il ministero della Cultura e delle Arti avrebbe inviato avvisi ai cinema di Algeri, Orano e Constantine, oltre che al distributore Md Ciné in Algeria, chiedendo la rimozione immediata del film dai loro programmi. Nonostante l'enorme successo mondiale, con incassi al botteghino che superano un miliardo di dollari, il film diretto da Greta Gerwig non verrà più proiettato in Algeria. Dal suo debutto il 19 luglio 2023, "Barbie" ha suscitato un notevole interesse nel Paese nordafricano, registrando il tutto esaurito nelle sale quasi ogni giorno. Lunghe code si sono formate davanti ai cinema di tutto il Paese per la visione del film, che in soli 20 giorni ha avuto oltre 40 mila spettatori. (segue) (Res)