- Egitto: Autorità vigilanza finanziaria lancia pensione assicurativa in dollari Usa per espatriati - L'Autorità di vigilanza finanziaria dell'Egitto organizzerà una conferenza stampa per comunicare i particolari relativi al lancio della prima pensione assicurativa in dollari statunitensi destinata ai cittadini egiziani residenti all'estero. Lo ha riferito il quotidiano online in lingua inglese "Egypt Independent", specificando che è in corso una collaborazione con la National Bank of Egypt (Nbe) e la società di assicurazioni Misr Life Insurance. La nuova politica ha l'obiettivo di incoraggiare i cittadini egiziani residenti all'estero a incrementare le rimesse in dollari, offrendo allo stesso tempo una copertura previdenziale sotto forma di pensione ai beneficiari. Gli egiziani all'estero di età compresa tra i 18 e i 59 anni avranno dunque la possibilità di acquistare un piano pensionistico in dollari. Ogni polizza avrà una durata minima di cinque anni, a condizione di ricevere la pensione in un'unica soluzione o tramite una rata mensile fissa, che sarà erogata nel corso di un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni. I dettagli sui premi minimi e massimi per ciascuna polizza verranno resi noti durante la conferenza stampa. La nuova strategia fa parte delle iniziative promosse dal governo egiziano che hanno l'obiettivo di incrementare le rimesse degli egiziani all'estero, scese a circa 13 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2023. Queste misure mirano a incoraggiare gli egiziani all'estero ad aprire conti bancari in dollari statunitensi e ad acquistare certificati di risparmio in dollari con un tasso di rendimento competitivo elevato. (Res)