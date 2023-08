I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ostia: prefetto Roma dispone rafforzamento servizi di controllo su territorio - Si è tenuta questa mattina nella sede della prefettura di Roma la riunione del Comitato provinciale l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e convocata in seguito all'esplosione di una bomba carta a Ostia, nella notte tra venerdì e sabato scorso. Alla luce della complessiva ricostruzione, nonché delle indicazioni del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri in ordine alle prossime iniziative intese a valorizzare il litorale romano, il prefetto ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio finalizzato ad affermare "energicamente" la presenza dello Stato nell'area oggetto di attenzione. E' quanto si legge in una nota. Nel corso della riunione, infatti, è stata effettuata una minuziosa disamina degli eventi che si sono verificati recentemente sul litorale romano - tra Fiumicino, Ostia e nella frazione di Dragona -, con specifica attenzione alle differenze e agli elementi di convergenza, per permettere una valutazione circa la possibile correlazione tra gli episodi e l'eventuale individuazione di una matrice criminosa comune. L'incontro è stato preceduto da una approfondita interlocuzione tra il prefetto e il procuratore aggiunto, Michele Prestipino Giarritta. Oltre ai vertici delle forze dell'ordine, rappresentate dal vicario del questore di Roma, Francesco Rattà, dal comandante provinciale dei carabinieri, Marco Pecci, e dal vice comandante provinciale della guardia di finanza, Francesco Ruis, il comitato ha visto la partecipazione del sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri nonché dell'assessore al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, del vice comandante della polizia locale, Stefano Napoli, del vicepresidente del Municipio X di Ostia, Valentina Prodon, del direttore della polizia locale della Città metropolitana, Maria Laura Martire e del vice capo del Centro operativo della Direzione investigativa Antimafia, Francesca Mellea. Dopo l'esame effettuato e le disposizioni assunte, di comune accordo con Gualtieri, il prefetto di Roma ha preannunciato, per il prossimo mese di settembre, una specifica riunione - da svolgersi presso il Municipio di Ostia - per una disamina degli esiti delle operazioni di controllo del territorio e delle attività che verranno poste in essere dalle forze dell'ordine unitamente alle polizie locali della Città metropolitana e di Roma Capitale. La valutazione permetterà di comparare i dati dell'anno in corso con quelli degli anni precedenti - 2022 e 2019 in particolare - al fine di valutare l'efficacia delle misure disposte ed effettuare una specifica analisi di contesto che, in termini prospettici, permetterà di individuare eventuali correttivi anche al fine di implementare l'efficienza dei servizi di controllo. (segue) (Rer)