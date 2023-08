I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: arsenale nascosto in furgone rubato a Castel Gandolfo, tra armi anche un kalashnikov - Kalashnikov, pistole, caricatori e circa 200 colpi pronti all'uso sono stati trovati nel bagagliaio di un furgone rubato a Castel Gandolfo. I carabinieri, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno trovato un vero e proprio arsenale di armi comuni e da guerra nascoste in borsoni all'interno di un furgone parcheggiato nel pressi del Lago di Albano. Il mezzo, che portava una targa contraffatta, ha insospettito i militari che hanno approfondito le verifiche sul numero del telaio, accertando che il veicolo era stato rubato lo scorso marzo. Ispezionato il mezzo i carabinieri hanno trovato un Kalashnikov di fattura russa, classificata arma da guerra, 3 pistole semiautomatiche, una pistola a tamburo, due silenziatori, vari caricatori e circa 200 colpi, pronti all’uso, nonché due taniche di alcol. Alcune delle armi presentavano la matricola abrasa e altre erano rubate. Tutte le armi rinvenute sono state sequestrate e, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Velletri, sono state avviate indagini per risalire a chi ne aveva la materiale disponibilità e per cosa avrebbero potuto impiegarle. Nei prossimi giorni le pistole e il fucile verranno inviati presso i laboratori del Ris di Roma per essere sottoposti a specifici accertamenti dattiloscopici, balistici e biologici per verificare un loro eventuale utilizzo in recenti fatti di sangue o altri delitti. (segue) (Rer)