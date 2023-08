I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: atti osceni in auto mentre fissa due minorenni, denunciato 37enne a Guidonia Montecelio - Si è masturbato in auto mentre fissava due minorenni. Per questo un uomo di 37 anni è stato denunciato a Guidonia Montecelio in provincia di Roma. Il fatto è avvenuto la notte del 10 agosto, intorno a mezzanotte e mezza, quando le due ragazze hanno chiamato la polizia per segnalare la presenza di un uomo che le guardava e si masturbava in auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno trovato l’uomo in piazza San Giuseppe Artigiano, senza pantaloni né mutande, mentre compiva atti osceni. Per questo, il 37enne è stato denunciato. (segue) (Rer)