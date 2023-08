© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-India: iniziata nuova tornata di colloqui militari sulla frontiera - Cina e India hanno iniziato oggi una nuova tornata di colloqui militari con l’obiettivo di ridurre le tensioni lungo la Linea di controllo effettivo (Lac), la comune frontiera sull’Himalaya oggetto di un’annosa disputa territoriale e teatro di sanguinosi scontri nell’estate del 2020. Si tratta del 19mo incontro a livello di comandanti: l’ultimo, lo scorso aprile, non aveva portato ad alcuna svolta e si era concluso senza la pubblicazione di un comunicato congiunto. Nonostante i numerosi colloqui per favorire il disimpegno delle forze lungo il confine, India e Cina mantengono ancora un numero significativo di militari e mezzi nella regione del Ladakh orientale. Stavolta, però, i colloqui precedono di poco più di una settimana l’incontro che i presidenti Xi Jinping e Narendra Modi potrebbero avere a margine del summit annuale del gruppo Brics in Australia e di un mese la possibile visita dello stesso Xi a Nuova Delhi per il vertice del G20. Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha dichiarato la scorsa settimana che i negoziati non si sono fermati e che tra le parti sono stati compiuti progressi su alcuni punti “di forte tensione” della disputa. L’omologo Wang Yi, da parte sua, ha invitato l’India a contribuire alla stabilizzazione delle relazioni in occasione del suo incontro con Jaishankar e con il consigliere per la sicurezza nazionale di Nuova Delhi, Ajit Doval, a margine della ministeriale Brics tenuta il mese scorso a Johannesburg. (segue) (Res)