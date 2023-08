© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: Kakar presta giuramento come primo ministro, traghetterà il Paese verso nuove elezioni - Il senatore Anwaarul Haq Kakar ha prestato giuramento come ottavo primo ministro della storia del Pakistan nelle mani del presidente Arif Alvi. Lo riferisce il quotidiano “Dawn”. La cerimonia è avvenuta al palazzo presidenziale di Islamabad, Aiwan-i-Sadr, mentre sono in corso le celebrazioni per la Giornata dell’indipendenza del Pakistan. Al giuramento erano presenti, tra gli altri, il capo di Stato maggiore dell’esercito, generale Asim Munir, il presidente dello Stato maggiore congiunto, generale Nadeem Raza, il capo della Marina, ammiraglio Amjad Khan Niazi, il direttore dell’agenzia nazionale d’intelligence Isi, generale Nadeem Anjum, e il premier uscente Shehbaz Sharif, che ha annunciato le proprie dimissioni la scorsa settimana, contestualmente allo scioglimento dell’Assemblea nazionale, in vista delle elezioni politiche che dovranno tenersi entro 90 giorni. Dopo aver letto la formula di rito, Kakar ha incontrato i vertici delle forze armate. Il suo primo compito sarà quello di scegliere una squadra di governo. La scelta di Kakar come premier ad interim è stata annunciata sabato 12 agosto al termine di un incontro tra Sharif e l’ex leader dell’opposizione in parlamento, Raja Riaz. (segue) (Res)