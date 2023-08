© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: Hrw denuncia drastico aumento uccisioni, rapimenti e violenze sessuali - Uccisioni, rapimenti e violenze sessuali da parte di gruppi criminali dentro e intorno alla capitale di Haiti, Port-au-Prince, sono aumentati drasticamente dall'inizio del 2023 con una risposta dello stato da debole a inesistente. Lo denuncia l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) in un rapporto pubblicato oggi. Il rapporto documenta gli abusi commessi da gruppi criminali e l'inerzia dello Stato in quattro comuni metropolitani di Port-au-Prince: Cabaret, Cité Soleil, Croix- des-Bouquets e la stessa Port-au-Prince – tra gennaio e aprile 2023. Ad Haiti, denuncia l’Ong, lo stato è quasi assente, regna l'impunità e quasi la metà della popolazione soffre di grave insicurezza alimentare. "È necessaria un'azione urgente per affrontare i livelli estremi di violenza e la paura palpabile, la fame e il senso di abbandono che tanti haitiani sperimentano oggi", ha affermato Nathalye Cotrino, ricercatrice di crisi e conflitti presso Human Rights Watch. (segue) (Res)