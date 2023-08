© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: presidenziali, nominato nuovo candidato a sostituire lo scomparso Villavicencio - Sarà Christian Zurita - e non più Andrea Gonzalez Nader - il candidato del partito Construye alla presidenza dell'Ecuador in sostituzione di Fernando Villavicencio, ucciso la settimana scorsa. I vertici del partito temono infatti che la corsa di Gonzalez Nader possa essere fermata dalle autorità elettorali perché inizialmente candidata come vice di Villavicencio. "Non possiamo in nessun modo permettere in nessun modo di perderci la presenza di Fernando, dopo l'atroce crimine compiuto ai sui danni", ha detto Zurita in una conferenza stampa tenuta alla presenza di forti dispositivi di sicurezza. Il nuovo candidato è un giornalista che per 15 anni ha supportato le numerose e spesso clamorose denunce di Villavicencio contro il malaffare nella politica. "Cercheremo di emulare la sua capacità e il suo nome", ha aggiunto il giornalista. (segue) (Res)