I fatti del giorno - America latina (4)

- Cile: ex candidato presidenziale Kast si congratula per "trionfo" ultra liberale Milei in Argentina - L’ex candidato presidenziale del Cile José Antonio Kast, fondatore del Partito Repubblicano (Pr), ha salutato con favore il trionfo dell'economista ultra liberale Javier Milei alle primarie tenute domenica in Argentina. “Trionfo storico di Javier Milei alle primarie. Dal Cile, tutto il supporto per la dura lotta che si sta portando avanti. Per il bene dell'Argentina vinca la forza della libertà e siano sconfitte la corruzione, l'insicurezza e la mediocrità”, ha scritto Kast su X. Secondo un recente sondaggio del Centro di studi pubblici cileno (Cep) il Partito repubblicano è il partito più popolare tra i cileni. Lo studio fa riferimento ai mesi di giugno e luglio 2023. Secondo il sondaggio il 10 per cento degli intervistati si identifica con questo partito, guidato dall'ex candidato presidenziale José Antonio Kast, rispetto al 2 per cento rilevato nel periodo novembre-dicembre 2022. Seguono il Partito socialista, che è rimasto al quattro per cento; il Partito popolare, la Democrazia cristiana, Rinnovamento nazionale, l'Unione democratica indipendente e il Partito comunista, con il tre per cento. (segue) (Res)