I fatti del giorno - America latina (5)

- Argentina: Vox si congratula con Milei per la vittoria alle primarie - Il partito della destra spagnola Vox si è congratulato con Javier Milei per la vittoria alle elezioni primarie per la presidenza dell’Argentina. “Il popolo vuole la libertà” per battere “la sinistra più radicale", si legge nel comunicato emesso dalla formazione sovranista spagnola. Milei, il candidato di estrema destra e ultraliberale del partito La libertà avanza ha ottenuto la vittoria alle primarie capitalizzando il malcontento espresso da una fetta della popolazione argentina. Nel suo account del social network X (ex Twitter), Vox ha inviato le sue congratulazioni a Milei in un messaggio accompagnato da una fotografia dello stesso Milei con il leader della formazione, Santiago Abascal. Anche lo stesso Abascal ha utilizzato il suo profilo X per congratularsi con il politico e con l'Argentina per il risultato elettorale. (Res)