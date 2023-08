Veneto: Zaia, necessario cambiare paradigma culturale della sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario cambiare il paradigma culturale della sicurezza stradale. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a commento dei dati dell'Osservatorio Asaps-Sapidata diffusi dall'Associazione sostenitori della Polizia stradale sul fenomeno degli investimenti sulle strisce pedonali che per il Veneto, da inizio anno riportano il numero di 25 morti."Sono ancora troppo numerosi gli investimenti sulle strisce pedonali – ha commentato -. Occorrono responsabilità e attenzione: tanto si sta facendo, ma deve cambiare anche il paradigma culturale di chi affronta la strada. Guidare non è un gioco, lo sappiamo bene, ma troppo spesso ce lo dimentichiamo, accompagnati dalla fretta, dalla frenesia e dalla distrazione. In Veneto, da inizio anno, abbiamo avuto già 25 pedoni uccisi sulle strisce: un numero che purtroppo si aggiunge alle stragi del 'sabato sera'. La campagna di comunicazione che abbiamo lanciato come Regione va esattamente in questa direzione. Partendo dai giovani delle scuole sono nati dei messaggi che intendono richiamare alla responsabilità". "Specie in questo periodo festivo con tante persone nelle località di villeggiatura – ha poi aggiunto Zaia - voglio rilanciare un appello alla coscienza di tutti coloro che si mettono alla guida: un dettaglio o una distrazione possono stravolgere tante vite. Sviluppiamo assieme il paradigma della sicurezza stradale, pensando prima agli altri utenti della strada piuttosto che alle nostre esigenze di mobilità. Creeremo assieme una viabilità migliore e più sicura". (Rev)