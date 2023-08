Albania-Grecia: manifestazione a Himara a sostegno del sindaco arrestato Beleri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi nel comune di Himara, in Albania, una manifestazione di sostegno per il sindaco eletto Fredi Beleri, arrestato a maggio due giorni prima delle elezioni locali con l’accusa di compravendita di voti. Lo riporta il quotidiano greco “Kathimerini”, precisando che il raduno è stato organizzato dalla minoranza ellenica residente in Albania, di cui lo stesso Beleri fa parte. I manifestanti hanno chiesto l’immediata scarcerazione del sindaco eletto, in modo che possa prestare giuramento e assumere le sue funzioni sulla base dello Stato di diritto. Proprio nella giornata di oggi scade il termine previsto dalla legge elettorale albanese per prestare giuramento, essendo passati esattamente tre mesi dal giorno della chiamata alle urne. Alla manifestazione hanno preso parte anche i sindaci di Atene e Salonicco. Lo scorso 12 agosto Beleri, per cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere, ha ringraziato con un post su Facebook il premier greco Kyriakos Mitsotakis per aver inviato in visita un deputato di Nuova Democrazia. Nel messaggio, il primo cittadino eletto ha definito l’accusa nei suoi confronti “ingiusta, ridicola, pretenziosa e inesistente”, aggiungendo di voler vivere “in uno Stato democratico che non discrimina sulla base delle origini dei cittadini”. (Gra)