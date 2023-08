Salaria minimo: Paglia (Si), destra racconta frottole sulla pelle degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono esponenti politici della destra di questo Paese come ad esempio il ministro Tajani che continuano a raccontare che per alzare i salari bassi si debbano tagliare le tasse. Continuano a raccontare balle. Peccato che sotto gli 8 euro all'ora le tasse pagate siano zero". Lo afferma il responsabile economia di Sinistra italiana, Giovanni Paglia, che in una nota aggiunge: "Il salario minimo è l'unico modo per impedire i salari da fame. Sarebbe davvero ora che dalle parti del governo - conclude Paglia - la smettessero con le bufale sulle spalle di chi lavora".(Rin)