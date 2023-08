Serbia: fonti stampa bosniache, Belgrado ordina 20 mila droni Shahed dall'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha ordinato 20 mila droni suicidi Shahed dall'Iran. Lo ha sostenuto il sito bosniaco "etto.ba", secondo cui la richiesta sarebbe avvenuta durante la visita di ieri a Teheran di una delegazione del ministero degli Esteri serbo guidata dal segretario di Stato Goran Aleksic. Nell'incontro con l'omologo iraniano Ali Bagheri, Aleksic avrebbe affermato che "non ci sono ostacoli al miglioramento delle relazioni". Il sito informativo bosniaco sottolinea che l'Iran è oggetto di sanzioni da parte dell'Unione europea per aver consegnato droni alla Russia da usare nel conflitto contro l'Ucraina. Secondo la stessa fonte, Teheran ha ricevuto in cambio finanziamenti e sostegno da Mosca per i suoi programmi spaziali e progetti di armi missilistiche. (Seb)