Bardonecchia: Zangrillo, vicino a comunità, governo pronto a fare propria parte

- Il governo, in contatto con la Regione Piemonte e il presidente Alberto Cirio, “è pronto a fare la propria parte per far fronte ai notevoli danni" subiti dalla comunità di Bardonecchia, "invasa da una colata di fango e detriti”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. “Sono vicino alla comunità di Bardonecchia. Ringrazio le forze dell'ordine e i soccorritori che da ieri sera lavorano senza sosta per aiutare i residenti e i numerosi villeggianti che in questo agosto affollavano la località turistica montana”, ha aggiunto il ministro. (Rin)