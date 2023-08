Spagna: Uniti per Catalogna convoca direzione giovedì mattina su ufficio presidenza del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uniti per la Catalogna (JxCat) ha convocato per giovedì mattina una direzione esecutiva in via telematica per decidere la posizione del partito nel voto per l’ufficio di presidenza del Congresso dei deputati. L'incontro sarà alle otto, poco prima dell'inizio della sessione costitutiva del Parlamento, prevista per le ore 10, stando a quanto riferito da fonti del partito all’agenzia di stampa “Europa Press”. In questo senso, oggi l'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont ha sostenuto in un tweet che "con l'avvicinarsi di giorni decisivi, come il prossimo 17 settembre, il nervosismo cresce e la speculazione sale".(Spm)