Ucraina: Podolyak, chi parla di lentezza controffensiva non comprende la guerra

- Tutte le dichiarazioni sulla lentezza dei progressi della controffensiva ucraina "dimostrano l'assoluta incomprensione della guerra da parte dei commentatori". Lo ha detto il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak. "Qualsiasi affermazione secondo cui l'Ucraina non stia avanzando abbastanza velocemente sul campo di battaglia o non stia riconquistando abbastanza territorio non è solo una manifestazione della strana condizione morale degli autori, ma anche una dimostrazione di assoluta incomprensione della guerra e delle sue fasi", ha scritto il consigliere. Podolyak ha sottolineato che il compito delle forze armate ucraine non è quello di organizzare battaglie su larga scala per ogni insediamento sulla strada per i confini del 1991. "Pertanto, i compiti dei nostri combattenti consistono nella distruzione sistematica delle capacità dell'esercito nemico: logistica, potenziale tecnico, ufficiali e personale", ha scritto il consigliere. (Kiu)