Francia: il prezzo del diesel continua a crescere

- Il prezzo del diesel in Francia la scorsa settimana era di 1,8346 euro al litro, l’2,8 per cento in più in media rispetto alla settimana prima. E’ quanto ha riferito il ministero della Transizione ecologica in una dichiarazione aggiornata a venerdì scorso. La benzina si è mantenuta relativamente stabile a 1,8963 euro a litro, con un aumento di solo lo 0,1 per cento medio rispetto alla settimana precedente. A inizio luglio un litro di diesel costava 1,6658 euro, ossia 16,88 centesimi in meno rispetto al prezzo della scorsa settimana. (Frp)