Maltempo: Figliuolo convoca autorità Emilia-Romagna per 24 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Commissario straordinario alla ricostruzione, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, ha convocato per il prossimo 24 agosto le Autorità e gli Enti regolatori della Regione Emilia-Romagna. La riunione tecnica, spiega la struttura commissariale, “è finalizzata a procedere all'elaborazione di un piano degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione che tenga conto delle necessità prospettate dagli amministratori locali e delle priorità dettate dal quadro di situazione generatosi in seguito agli eventi alluvionali dello scorso maggio”. L'incontro, che si terrà presso la sede della Regione Emilia-Romagna, il 24 agosto alle ore 10, “si rende necessario per sottoporre l'insieme degli interventi a ulteriori verifiche preliminari, anche in ragione della complessità dei nuovi fattori climatici e idro-geologici che impattano sul reticolo idraulico e sui versanti collinari e montuosi”. (Com)