Repubblica Dominicana: presidente Abinader annuncia ricandidatura alle elezioni del 2024

- Il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, ha annunciato ieri un discorso alla nazione la sua intenzione di ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 2024. “Dopo una profonda riflessione, ho capito che il Paese è al di sopra della mia tranquillità familiare o personale. Ecco perché annuncio oggi la mia decisione di partecipare alle elezioni interne del Partito rivoluzionario moderno (Prm), per essere il suo candidato alla presidenza della Repubblica alle elezioni del 2024", ha annunciato Abinader in un video sui social. Luis Abinader è in carica dal 16 agosto 2020.(Mec)