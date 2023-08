Roma: Gualtieri, oggi pulizia straordinaria in via Gregorio VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Gregorio VII, a Roma, oggi "più squadre al lavoro con 12 operatori, due spazzatrici, tre camioncini, idropulitrice lavaggio cassonetti e decespugliatore". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Una delle tante iniziative che Ama, con costante impegno, sta portando avanti quotidianamente per rendere Roma più pulita e decorosa", aggiunge. (Rer)