Ucraina: arrestato commissario militare accusato di corruzione nella regione di Khmelnytsky

- Nella regione di Khmelnytsky, nell'Ucraina centro-orientale, un commissario militare è stato arrestato proprio mentre riceveva una tangente. Lo hanno riferito gli organi inquirenti, precisando che l'uomo avrebbe ricevuto 4.500 dollari da una persona che aveva ricevuto la chiamata per la leva. In cambio, il commissario avrebbe promesso d'influenzare la commissione medica militare per farlo dichiarare non idoneo al servizio militare, in quanto disabile. Con una simile diagnosi, non si è soggetti alla coscrizione e ci si può recare anche all'estero. Il commissario militare è stato arrestato con il diritto di versare una cauzione pari a 215.000 grivnie (circa 5.340 euro). Nel frattempo è stato rimosso dal suo incarico e rischia sino a otto anni di carcere. (Kiu)