Yemen: inviato Usa Lenderking nel Golfo per lanciare “processo di pace completo”

- L’inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, ha iniziato oggi un tour diplomatico nei Paesi del Golfo, “per far progredire gli impegni condotti dalle Nazioni Unite per estendere la tregua e lanciare un processo di pace completo”. Lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. “Gli Stati Uniti sono impegnati nel sostenere una risoluzione per lo Yemen il più presto possibile”, si legge nel comunicato, e “si stanno adoperando in stretta collaborazione con l’Onu, con l’Arabia Saudita, con gli Emirati Arabi Uniti, con l’Oman e con altri alleati per rafforzare la tregua mediata dalle Nazioni Unite, che ha offerto il più lungo periodo di calma dallo scoppio della guerra, e per consentire agli yemeniti di costruire un futuro migliore per il loro Paese”. Nel corso del suo tour diplomatico, Lenderking incontrerà rappresentanti dei governi dello Yemen, dell’Arabia Saudita, degli Emirati, dell’Oman e degli alleati internazionali, “per discutere dei passi necessari da compiere per assicurare un cessate il fuoco duraturo e per lanciare un processo politico inclusivo mediato dall’Onu, garantendo l’impegno continuo per alleviare la crisi economica e le sofferenze degli yemeniti”. Inoltre, l’inviato Usa esprimerà le congratulazioni di Washington alle autorità dello Yemen, all’Onu e agli alleati internazionali per il successo delle operazioni di trasbordo degli oltre 1,1 milioni di greggio dalla petroliera Safer, conclusesi la scorsa settimana. Lenderking, a tal proposito, “continuerà a mobilitare il sostegno dei donatori per colmare la lacuna di 22 milioni di dollari di finanziamenti per smantellare la petroliera e affrontare le rimanenti minacce ambientali”.(Was)