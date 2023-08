Russia-Norvegia: MiG-29 intercetta aereo da pattugliamento nei cieli sul Mare di Barents

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un MiG-29 russo ha intercettato un aereo da pattugliamento R-8A Poseidon dell'aeronautica norvegese che volava verso il confine nei cieli sul Mare di Barents. Lo riferisce il ministero della Difesa russo. "Il 14 agosto 2023, i mezzi russi di controllo dello spazio aereo sulle acque del Mare di Barents hanno rilevato un bersaglio aereo in avvicinamento al confine di Stato della Federazione Russa. Per identificare un bersaglio aereo e prevenire la violazione del confine della Federazione Russa, è decollato un caccia MiG-29 delle forze di difesa aerea della Flotta del Nord ", si legge nella nota. Secondo il ministero, l'equipaggio del jet da combattimento russo ha identificato l'obiettivo aereo come un aereo da pattugliamento R-8A Poseidon dell'aeronautica militare norvegese. "Mentre l’aereo da combattimento russo si avvicinava, l’aereo militare straniero ha fatto un'inversione a U dal confine di Stato della Federazione Russa. La violazione del confine di stato della Federazione Russa non è stata consentita", ha sottolineato il ministero della Difesa.(Rum)