Ostia: prefetto Roma dispone rafforzamento servizi di controllo su territorio

22 luglio 2021

- Si è tenuta questa mattina nella sede della prefettura di Roma la riunione del Comitato provinciale l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e convocata in seguito all'esplosione di una bomba carta a Ostia, nella notte tra venerdì e sabato scorso. Alla luce della complessiva ricostruzione, nonché delle indicazioni del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri in ordine alle prossime iniziative intese a valorizzare il litorale romano, il prefetto ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio finalizzato ad affermare "energicamente" la presenza dello Stato nell'area oggetto di attenzione. E' quanto si legge in una nota. Nel corso della riunione, infatti, è stata effettuata una minuziosa disamina degli eventi che si sono verificati recentemente sul litorale romano - tra Fiumicino, Ostia e nella frazione di Dragona -, con specifica attenzione alle differenze e agli elementi di convergenza, per permettere una valutazione circa la possibile correlazione tra gli episodi e l'eventuale individuazione di una matrice criminosa comune. (segue) (Rer)