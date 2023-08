Ostia: prefetto Roma dispone rafforzamento servizi di controllo su territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'esame effettuato e le disposizioni assunte, di comune accordo con Gualtieri, il prefetto di Roma ha preannunciato, per il prossimo mese di settembre, una specifica riunione - da svolgersi presso il Municipio di Ostia - per una disamina degli esiti delle operazioni di controllo del territorio e delle attività che verranno poste in essere dalle forze dell'ordine unitamente alle polizie locali della Città metropolitana e di Roma Capitale. La valutazione permetterà di comparare i dati dell'anno in corso con quelli degli anni precedenti - 2022 e 2019 in particolare - al fine di valutare l'efficacia delle misure disposte ed effettuare una specifica analisi di contesto che, in termini prospettici, permetterà di individuare eventuali correttivi anche al fine di implementare l'efficienza dei servizi di controllo. (Rer)