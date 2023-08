Carceri: Nordio, proporrò ampliamento colloqui telefonici dei detenuti con i familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Troppo spesso il carcere viene dimenticato soprattutto in questo periodo quando le persone sono in ferie. Per questo approfitto di questo saluto per anticipare una mia intenzione di proporre l'ampliamento dei colloqui telefonici per i detenuti nei contatti con i familiari, escludendo ovviamente i detenuti per reati più pericolosi”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un videomessaggio indirizzato ai 189 istituti penitenziari. “Ho voluto fortemente farvi arrivare il mio messaggio – ha sottolineato il ministro –, perché all'interno delle carceri vive e lavora, anche a Ferragosto, un pezzo della nostra Repubblica. ci sono servitori dello Stato, ai quali dobbiamo essere grati, e ci sono persone private della libertà, che stanno in quelle carceri espiando la propria pena e riavviando quel percorso di reinserimento nella società, come vuole la Costituzione”. (Rin)