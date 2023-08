Carceri: Nordio, ogni suicidio è una sconfitta per lo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni suicido in carcere è una sconfitta per lo Stato, per la giustizia e un dolore personale. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un videomessaggio indirizzato ai 189 istituti penitenziari. “Il mio primo pensiero – ha sottolineato il ministro nel videomessaggio – va alla memoria di chi ha compiuto la drammatica scelta di togliersi la vita. Purtroppo, è una consuetudine non solo nazionale ma mondiale”. “È una tragedia – ha rimarcato il ministro – che dobbiamo fare di tutto per ridurre se non eliminare”. (Rin)