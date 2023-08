Medio Oriente: dichiarazione finale trilaterale Al Sisi con leader palestinese e re Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa con l'impegno per rilanciare il processo di pace in Medio Oriente, instaurare una pace intrapalestinese e l'invito a Israele di rispettare le risoluzioni internazionali la riunione tripartita di oggi tra il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, il capo dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, e il re di Giordania, Abdullah II, tenuta oggi a El Alamein. E' quanto di legge nella dichiarazione finale della riunione dei leader di Egitto, Giordania e Anp. Al Sisi ha ospitato a El Alamein, sul Mar Mediterraneo, il re Abdullah II e il presidente palestinese Abbas per discutere degli sviluppi della causa palestinese alla luce degli attuali risvolti e delle situazioni regionali e internazionali, secondo un comunicato stampa congiunto. (segue) (Cae)