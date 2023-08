Medio Oriente: dichiarazione finale trilaterale Al Sisi con leader palestinese e re Giordania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader hanno sottolineato "la priorità che i tre Paesi attribuiscono ai riferimenti giuridici internazionali e arabi per la risoluzione della questione palestinese, e la necessità di porre fine all'occupazione israeliana sul territorio dello Stato di Palestina, entro un calendario chiaro". I tre leader hanno chiesto "l'istituzione di uno Stato palestinese entro i confini del 4 giugno 1967, con Gerusalemme est come capitale, una soluzione alla questione dei profughi palestinesi, in conformità con le risoluzioni internazionali sulla legittimità internazionale, e la realizzazione della soluzione dei due Stati", uno palestinese e l'altro israeliano. Al Sisi e Abdullah II hanno espresso il pieno sostegno agli sforzi del presidente palestinese Abbas per continuare a difendere gli interessi del popolo palestinese a tutti i livelli. (segue) (Cae)