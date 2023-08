Medio Oriente: dichiarazione finale trilaterale Al Sisi con leader palestinese e re Giordania (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Sisi e Abbas hanno espresso il loro sostegno alla storica custodia hashemita sui luoghi santi islamici e cristiani di Gerusalemme e al suo ruolo nel preservare la sua identità araba, islamica e cristiana. I leader hanno anche espresso il loro totale rifiuto di qualsiasi tentativo di dividere la moschea di Al Aqsa. I leader hanno espresso la loro determinazione a proseguire gli sforzi con le maggiori potenze internazionali per rilanciare un serio processo di pace, all'interno di un meccanismo e di un calendario chiaro e specifico, sottolineando la loro adesione all'Iniziativa di pace araba. Inoltre, Abdullah e Abbas hanno sottolineato che l'unificazione intrapalestinese "è un interesse e una necessità per il popolo palestinese", evidenziando la necessità di continuare gli sforzi per unire i palestinesi dopo l'incontro dei segretari generali delle fazioni palestinesi, che è stato ospitato dall'Egitto nella città di El Alamein il 30 luglio 2023. Infine, hanno sottolineato l'importanza che la comunità internazionale continui a sostenere l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (Unrwa) e hanno concordato di proseguire la consultazione e il coordinamento. (Cae)