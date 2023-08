Carceri: Nordio, al lavoro per trovare occupazione ad ex detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo lavorando molto per poter consentire il lavoro in carcere e, soprattutto, per trovare il lavoro una volta che il detenuto viene liberato, di modo che possa costituire una risorsa sociale e non un candidato alla recidiva. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un videomessaggio indirizzato ai 189 istituti penitenziari. “Stiamo concludendo varia accordi con il Cnel, con le Ferrovie dello Stato e con tante altre istituzioni per dare un aiuto non solo a chi sta in carcere, ma anche a chi, una volta uscito, ha diritto di essere un cittadino a tutti gli effetti e non una persona marchiata dallo stigma di Caino”. (Rin)